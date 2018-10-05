Samsung о преимуществах инновационной и интеллектуальной камеры нового смартфона

Недавно эксперты авторитетного издания DxOMark опубликовали обзор камеры нового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 9, и присвоили ему 107 баллов за качество фотографий.

Итак, какие же преимущества имеет камера нового смартфона? Сразу скажем: ее не зря называют инновационной и интеллектуальной.

Во-первых, изменяемая диафрагма - камера с двойной апертурой: основной широкоугольный объектив поддерживает режим апертуры F1.5 и F2.4. Это позволяет ей «видеть» мир подобно человеческому глазу. Она автоматически переключается между двумя режимами ради создания прекрасных снимков в любых условиях освещенности: в темноте объектив расширяется, чтобы пропустить больше света, а при ярком свете сужается для создания четких контрастных снимков.

Во-вторых, доступен режим HDR в условиях низкой освещенности, что позволяет делать яркие контрастные снимки даже в темноте.

Основная двойная камера - 12 МП + 12 МП c 2-кратным оптическим зумом. Благодаря телефотографическому и широкоугольному объективам можно делать детальные снимки даже в режиме приближения, а двойная оптическая стабилизация компенсирует дрожание камеры, так что ваши фотографии точно будут четкими.

Функция «Живой фокус» позволяет создавать невероятные портреты даже в темноте. Благодаря легкому размытию фона «живой фокус» выделяет лица в кадре, а в условиях низкой освещенности камера делает сразу несколько снимков, объединяя их в один четкий. А еще вы можете проявить свою творческую сторону и поэкспериментировать с фоном на фотографии. Камера автоматически распознает до 20 различных сцен и оптимизирует настройки цвета и контраста ваших снимков.

Кроме того, камера имеет 20 доступных режимов: Еда, Портрет, Цветы, Помещение, Животные, Пейзаж, Зелень, Деревья, Небо, Горы, Пляж, Рассвет и закат, Берег, Улица, Ночь, Водопад, Снег, Птицы, Фоновое освещение, Текст.

Функция «Распознавание дефектов» заметит, если фото не получилось, сообщит об этом вам соответствующей подписью на экране и даже даст совет, что делать. К примеру, если снимок засвечен, вам посоветуют включить HDR; если человек на портрете моргнул, подскажут переснять фото, а если фото размыто – что линзу камеры надо протереть. Так вы сможете сразу сделать другой, идеальный снимок.

Фронтальная камера 8 МП тоже порадует, она автоматически распознает лица и помещает их в фокус, так что сделать идеальный снимок теперь очень просто. А с инновационным электронным пером S Pen с функцией Bluetooth вы переосмыслите процесс съемки селфи. Просто нажмите на кнопку - даже если вы в 10 метрах от своего смартфона.

Теперь о видео, которое камера Galaxy Note9 записывает с невероятной скоростью - 960 кадров в секунду, чтобы вы могли насладиться каждым моментом в деталях. Режим сверхзамедленной съемки поддерживает исключительно разрешение HD. Можно записывать ролики как автоматически (определение движения в поле кадра), так и вручную (стартует тут же).

В обычном режиме съемки 0.4 секунды видео воспроизводятся 12 секунд со скоростью 960 кадров в секунду. В других режимах съемки 0.2 секунды видео воспроизводятся 6 секунд (до 980 кадров в секунду в режиме многозадачности).

Интересен также режим «Живые фото», и вторая камера здесь пригодится не только для оптического зума, но и для размытия заднего плана, которому можно задать несколько разных шаблонов.

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