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«Сампдория» выцарапала ничью на 99-й минуте, и фанаты на радостях сдернули трусы с автора гола – ФОТО – ВИДЕО

9 Декабря, 2018 в 21:16 ~ 1 минута на чтение 8556
«Сампдория» выцарапала ничью на 99-й минуте, и фанаты на радостях сдернули трусы с автора гола – ФОТО – ВИДЕО

В Серии A давно не было столь поздних эквалайзеров.

В матче 15-го тура чемпионата Италии «Лацио» сыграл вничью с «Сампдорией» – 2:2.

Команды устроили огненную зарубу – в компенсированное ко второму тайму время при счете 1:1 с поля был удален защитник «Сампы» Бартош Берешиньский. Затем «Лацио» вышел вперед благодаря точному удару с пенальти – отличился Чиро Иммобиле.

Гости спаслись на 99-й минуте, когда полузащитник Риккардо Сапонара перебросил вратаря после скидки Давида Ковнацкого.

Обезумевшие от радости игроки «Сампдории» бросились к приехавшим в Рим фанатам, и те, празднуя гол, сорвали с Сапонары трусы.

«Это было невероятно. Я подбежал к нашим болельщикам – и они сорвали с меня одежду!» - прокомментировал эпизод сам Риккардо.

Eurosport

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