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Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

Сегодня в 13:55 меньше минуты на чтение 296
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.

Об этом в субботу, 27 апреля, сообщает «Интерфакс».

В правительстве края рассказали, что фамилия одного из погибших — Ланкин. Оба были хабаровчанами.

На место выехали спасатели и криминалисты. Возбуждено уголовного дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух лиц».

Следователи рассматривают три версии произошедшего: ошибка пилотирования, техническая неисправность судна, неблагоприятные погодные условия.

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