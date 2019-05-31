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Самолет венесуэльской авиакомпании совершил аварийную посадку

Сегодня в 20:50 ~ 1 минута на чтение 397
Самолет венесуэльской авиакомпании совершил аварийную посадку

Самолет Boeing 737-200 венесуэльской авиакомпании Venezolana совершил экстренную посадку в аэропорту вылета в Тринидаде и Тобаго из-за взрыва в двигателе, никто не пострадал, сообщает портал Pitazo.

По информации портала, самолет, направлявшийся в город Майкетия (Maiquetia) в Венесуэле, сообщил об аварийной ситуации на борту из-за взрыва и возгорания в двигателе спустя несколько минут после вылета, после чего благополучно вернулся в международный аэропорт Piarco.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг. При посадке самолет ожидали пожарные. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

РИА Новости

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