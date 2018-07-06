Самолет премьера Польши сломался при взлете

В Карловых Варах при взлете сломался правительственный самолет, на борту которого должен был совершить перелет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Echo24.

«Полет был остановлен из-за технической неисправности в самолете», — заявила представитель правительства Польши Джоанна Копчиньска.

Сообщается, что об инциденте рассказал журналист телеканала Polsat. Ожидается, что самолет пройдет техосмотр. Какая именно неполадка произошла на борту самолета на данный момент неизвестно. Пилоты экстренно остановили самолет, когда он находился на взлетно-посадочной полосе и уже начал движение. В результате произошедшего никто не пострадал.

Польский премьер посещал Карловы Вары для того, чтобы встретиться с главой правительства Чехии Андреем Бабишем.

Gazeta.ru