Самолет AZAL совершил экстренную посадку

В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Нахчывана (гроза и сильный ливень) капитан корабля рейса AZAL J2-253 Баку (GYD) - Нахчыван (NAJ) принял решение совершить посадку в аэропорту Лянкярана (LLK).

Как сообщили 1news.az в AZAL, самолет благополучно приземлился в 15:08 по местному времени.

Пассажиры рейса будут отправлены в Нахчыван после улучшения погодных условий.

Отметим, что в случае необходимости пассажиры задержанного рейса будут обеспечены всем необходимым согласно правилам авиакомпании.

Тимур Рзаев, Э.Т.