Самое роскошное событие свадебного сезона в эти выходные в отеле Bilgah Beach - ФОТО

8-9 июня отель Bilgah Beach организует свадебную выставку, где гости смогут ознакомиться с самыми последними суперстильными подходами в организации свадеб.

Готовитесь к свадьбе, но не знаете с чего начать? Воспользуйтесь опытом профессионалов для организации свадьбы вашей мечты! В течение 2-х дней у вас будет возможность ознакомиться с многочисленными возможностями лучших эксклюзивных представителей свадебной индустрии Азербайджана. Вы узнаете секреты оформления торжества, создания безупречно красивого образа и еще многие другие детали, о которых вы даже не задумывались.

Вдобавок посетителей ждут ознакомление с различными свадебными пакетами, а также эксклюзивные предложения от партнеров-участников и отеля Bilgah Beach.

Подготовка в свадьбе – один из самых ответственных моментов в жизни, и каждая пара хочет создать неповторимую атмосферу сказки на своем празднике, где все продумано до мелочей. Ведущие асы свадебных услуг соберутся на выставке в отеле Bilgah Beach, чтобы помочь молодым парам, планирующим создать семью, сориентироваться во всех деталях подготовки торжества. На мероприятии будут продемонстрированы свадебные наряды и аксессуары от люксовых брендов. У гостей будет отличный шанс ознакомиться с декорационными и организационными услугами ведущей компании, а также с идеальными образами популярного салона красоты, поражающими совершенством своего стиля и вкуса. Кроме того, гости мероприятия смогут лицезреть всю красоту уникальных пригласительных от популярного бренда, шоколадных декораций и цветочных оформлений. А фантастический интерьер залов отеля оставит у всех неизгладимые впечатления.

Сказочная свадьба с невероятным видом на Каспий – это мечта! Воплотить эту мечту поможет отель Bilgah Beach с безграничными возможностями и идеальным комфортом. Поэтому не упустите возможности посетить свадебную выставку – уникальный праздник для будущих молодоженов, где у них появится незабываемое представление о том, как проходят самые грандиозные свадьбы летнего сезона!

8 и 9 июня,

10:00 – 20:00.

Вход свободный.

Страница мероприятия: https://www.facebook.com/events/1119613198242722/

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