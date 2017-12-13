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Саммит глав прикаспийских государств пройдет весной 2018 года в Астане

Сегодня в 10:25 ~ 1 минута на чтение 175
Саммит глав прикаспийских государств пройдет весной 2018 года в Астане

Саммит глав прикаспийских государств, на котором будет рассмотрен проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря, пройдет весной в Астане, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам гуманитарного сотрудничества со странами каспийского региона Рамазан Абдулатипов.

"Саммит глав прикаспийских стран, скорее всего, пройдет в следующем году в Астане, весной. Идет согласование по линии МИД", — сказал Абдулатипов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа над конвенцией о правовом статусе Каспия практически завершена, проект конвенции будет вынесен на одобрение глав прикаспийских государств, которые могут встретиться в первой половине следующего года в Казахстане.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.


РИА Новости

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