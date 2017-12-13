Самир Джавадзаде после долгого молчания вернулся с новой песней – АУДИО

Не радующий довольно долгое время новыми песнями своих поклонников представитель Азербайджана на «Евровидении 2008» певец Самир Джавадзаде презентовал в сети новую песню.

Ранее С.Джавадзаде интриговал поклонников отрывками из своей новой песни «Şeher darıxır bizsiz» в социальной сети Instagram, где получил о композиции множество позитивных отзывов.

Теперь же в YouTube на официальном канале певца презентована полная версия песни «Şeher darıxır bizsiz», автором музыки и слов которой является Лала Мамедова – прослушать песню можно по ссылке, приведенной ниже.

Ф.В, Г.Р.