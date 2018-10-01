Самир Багиров остался без квартиры в Баку

Популярный азербайджанский исполнитель Самир Багиров рассказал в интервью программе «X-Magazin» о том, что у него нет собственной жилплощади в столице Азербайджана.

Отвечая на вопрос ведущей программы Зюмрюд Бадаловой о наличии недвижимости в Москве, где определенное время жил С.Багиров, певец отметил следующее: «Недвижимости в столице России у меня нет, у меня нет даже квартиры в Баку. Я всегда жил по принципу «здесь и сейчас», не думая о будущем».

По слухам, исполнитель живет в квартире близких родственников, однако никаких подробностей об этом С.Багиров в эфире «X-Magazin» не озвучил.

Напомним, что в своем недавнем интервью исполнитель заявил, что за 30 лет творческой деятельности он не заработал ровным счетом ничего: «По натуре совсем другой человек, не мечтающий о квартирах, машинах и дачах. Я всегда мечтал о полных залах, красивых декорациях, роскошном кордебалете. Проблема артистов сегодняшнего дня в том, что у них не те мечты, они мечтают только набить карман».

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В.Ф, Г.Р.