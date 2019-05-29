Самед Сеидов обратился к Познеру в стихах: «Скажу, что Познеру...»

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер сожалеет, что во время недавнего визита в Армению не смог найти время и поехать в Нагорный Карабах, о чем рассказал накануне в интервью Общественному телевидению Армении.
Познер сказал, что с большой симпатией относится к Армении и армянам, считает их очень умными. Он подчеркнул, что его привлекает уникальная способность армян жить и выживать в сложных условиях. Также ему нравится их умение радоваться жизни несмотря ни на что.
«К сожалению, я не бывал в Нагорном Карабахе. С удовольствием поехал бы, но не успел. Поехал бы, чтобы выразить свою позицию, чтобы все, в том числе и господа азербайджанцы, поняли, что мое сердце на этой стороне, а не на той», – сказал он.
Слова Познера вызвали возмущение в азербайджанском обществе. Председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов в своеобразной стихотворной форме ответил российскому тележурналисту. Стихотворение депутат разместил на своей официальной странице в Facebook.
«О сердце Владимира Познера
Должны понять азербайджанцы,
Что Познер уж давно влюблен
И сердце отдано армянам...
И сам пред ними преклонен...
Ну что ж поделать, понимаем
Он выбор сделал, уж не скрыть
Не пряча мысли, не играя
Он душу нам решил раскрыть
Пожалуй, сделаю я то же,
Свой выбор четко, не тая
Скажу, что Познеру не гоже
Судить о том, где чья земля!
Как, правду Холокоста зная?!
Желать поездки в Карабах
Туда, где Ходжалы сгорая
Был превращен в золу и прах!
Как восхищаться тем народом?!
Кто памятник вознес Нжде
И сесть за стол с убийцей, вором
Кто Карабах спалил в огне!
Или Познеру так симпатичны
Коварство, хитрость у армян,
Что он в восторге безграничном
А разум лжи затмил дурман.
Да, мы должны признать, что сердце
Армянам Познер передал
Но вместе с сердцем, нам понятно,
Он душу Дьяволу продал!!!»
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1news.az