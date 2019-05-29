Самед Сеидов обратился к Познеру в стихах: «Скажу, что Познеру...»

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер сожалеет, что во время недавнего визита в Армению не смог найти время и поехать в Нагорный Карабах, о чем рассказал накануне в интервью Общественному телевидению Армении.

Познер сказал, что с большой симпатией относится к Армении и армянам, считает их очень умными. Он подчеркнул, что его привлекает уникальная способность армян жить и выживать в сложных условиях. Также ему нравится их умение радоваться жизни несмотря ни на что.

«К сожалению, я не бывал в Нагорном Карабахе. С удовольствием поехал бы, но не успел. Поехал бы, чтобы выразить свою позицию, чтобы все, в том числе и господа азербайджанцы, поняли, что мое сердце на этой стороне, а не на той», – сказал он.

Слова Познера вызвали возмущение в азербайджанском обществе. Председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов в своеобразной стихотворной форме ответил российскому тележурналисту. Стихотворение депутат разместил на своей официальной странице в Facebook.

«О сердце Владимира Познера

Должны понять азербайджанцы,

Что Познер уж давно влюблен

И сердце отдано армянам...

И сам пред ними преклонен...

Ну что ж поделать, понимаем

Он выбор сделал, уж не скрыть

Не пряча мысли, не играя

Он душу нам решил раскрыть

Пожалуй, сделаю я то же,

Свой выбор четко, не тая

Скажу, что Познеру не гоже

Судить о том, где чья земля!

Как, правду Холокоста зная?!

Желать поездки в Карабах

Туда, где Ходжалы сгорая

Был превращен в золу и прах!

Как восхищаться тем народом?!

Кто памятник вознес Нжде

И сесть за стол с убийцей, вором

Кто Карабах спалил в огне!

Или Познеру так симпатичны

Коварство, хитрость у армян,

Что он в восторге безграничном

А разум лжи затмил дурман.

Да, мы должны признать, что сердце

Армянам Познер передал

Но вместе с сердцем, нам понятно,

Он душу Дьяволу продал!!!»

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1news.az