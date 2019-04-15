Саломе Зурабишвили заявила, что вопрос границы с Азербайджаном обсудила с «двумя партнерами Грузии»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что вопрос границы с Азербайджаном она «подняла на переговорах с двумя партнерами Грузии» и «возможно, это вызвало какие-то результаты».

Как сообщает «Грузия онлайн», отвечая на вопросы журналистов, связанные с ситуацией вокруг средневекового комплекса Кешикчидаг (Давид Гареджи), расположенного на нерешенном участке грузино-азербайджанской границы, Зурабишвили заявила:

«Я считаю, что это одна из наших главных обязанностей — дать этой стране ее извечные границы, без чего у нас не будет до конца установленной территории и не будет до конца утверждена независимость. Так что, как и для вас, и для меня этот вопрос является одним из важнейших. Я подняла недавно с нашими двумя партнерами этот вопрос, возможно, это вызвало какие-то результаты. Но главное то, что одна комиссия уже начала работу, а вторая начнет в ближайшем будущем. И надо, чтобы быстро, но с учетом наших интересов, мы достигли того результата, которым станет утверждение постоянных границ Грузии».

Напомним, что некоторое время назад со стороны определенных кругов в Грузии устраивались попытки нагнетать обстановку вокруг комплекса.

После восстановления Азербайджаном и Грузией независимости стороны с 1995 года проводят переговоры по делимитации государственной границы. До окончательного оформления делимитации под государственной границей предполагается существовавшая в период СССР бывшая республиканская/административная пограничная линия, в соответствии с которой охраняется граница. К настоящему времени на уровне государственных комиссий по делимитации согласовано 66% границы, продолжаются переговоры с целью согласования оставшихся сегментов.

1news.az

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