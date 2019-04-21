Саломе Зурабишвили: «Срочно нужно решить вопрос установления границы с Азербайджаном»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили навестила пограничников и отметила важность скорейшей демаркации грузино-азербайджанской границы.

«Как заявила президент по завершению встречи, срочно нужно решить вопрос установления границы, он не терпит отлагательств», - сказала Зурабишвили,- сообщает «Спутник Грузия».

Следует отметить, что работы по делимитации государственной границы ведутся с 1995 года.

Ранее глава пресс-службу МИД АР Лейла Абдуллаева заявила, что процесс делимитации азербайджано-грузинской государственной границы направлен на достижение взаимоприемлемых результатов.

«Последняя встреча на уровне государственных комиссий по делимитации азербайджано-грузинской границы состоялась в 2011 году в Баку. Кроме этого, в 2015 году в Грузии и в 2017 году в Азербайджане состоялись консультации на уровне экспертов по делимитации и демаркации границы. В настоящее время процесс переговоров по делимитации госграницы продвигается согласно доброй воле сторон», - сказала Л.Абдуллаева.

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Эльшан Рустамов