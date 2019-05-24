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Саломе Зурабишвили о делимитации госграницы с Азербайджаном

Сегодня в 13:56 ~ 1 минута на чтение 671
Саломе Зурабишвили о делимитации госграницы с Азербайджаном

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует возобновление процесса делимитации государственной границы с Азербайджаном.

«Приветствую возобновление процесса делимитации госграницы Грузии и Азербайджана, который был приостановлен на долгие годы, и о возобновлении которого мы договорились на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время моего визита в Азербайджан.

Уверена, что благодаря нашим многолетним добрососедским отношениям стороны будут руководствоваться исключительно принципами стратегического партнерства», - отметила президент Грузии на своей странице в Facebook.

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Эльшан Рустамов, Э.Т.

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