Саломе Зурабишвили: Азербайджанцы Грузии должны знать государственный язык

Для того чтобы быть полноценными гражданами Грузии, проживающие здесь азербайджанцы должны знать государственный язык страны.

Как сообщает Report, об этом, выступая на прошедшей в Тбилиси конференции «Государственный язык для развития человеческого капитала и интеграции граждан», заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По ее словам, грузинский язык должен быть основным элементом для интеграции, и как родным языком для национальных меньшинств: «Грузия – толерантная страна и здесь охраняются традиции, культура и язык национальных меньшинств. Представители нацменьшинств должны быть полноценными гражданами не только региона компактного проживания, но и Грузии в целом», - отметила она.

А.А.