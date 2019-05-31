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Саломе Зурабишвили: Азербайджанцы Грузии должны знать государственный язык

Сегодня в 15:28 ~ 1 минута на чтение 259
Саломе Зурабишвили: Азербайджанцы Грузии должны знать государственный язык

Для того чтобы быть полноценными гражданами Грузии, проживающие здесь азербайджанцы должны знать государственный язык страны.

Как сообщает Report, об этом, выступая на прошедшей в Тбилиси конференции «Государственный язык для развития человеческого капитала и интеграции граждан», заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По ее словам, грузинский язык должен быть основным элементом для интеграции, и как родным языком для национальных меньшинств: «Грузия – толерантная страна и здесь охраняются традиции, культура и язык национальных меньшинств. Представители нацменьшинств должны быть полноценными гражданами не только региона компактного проживания, но и Грузии в целом», - отметила она.

А.А.

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