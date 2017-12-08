Сахиба Гафарова: Азербайджан поддерживает все международные инициативы, связанные с гендерным равенством

Член делегации Азербайджана в ПАСЕ Сахиба Гафарова приняла участие в заседании комитета этой структуры по гендерному равенству и недискриминации, прошедшем в Париже.

Выступая на мероприятии, она проинформировала присутствовавших о проводимой в Азербайджане работе, направленной на обеспечение гендерного равенства, на то, чтобы дети росли здоровыми как физически, так и нравственно.

С.Гафарова подчеркнула, что в Азербайджане законодательная база по защите прав детей приведена в соответствие с Конвенцией ООН «О правах ребенка», Всемирной декларацией «Об обеспечении выживания, защиты и развития детей» и другими соответствующими международными документами. Она предоставила информацию о реализуемых в Азербайджане программах и проектах, направленных на нормальное развитие детей.

С.Гафарова также отметила, что количество ранних браков в Азербайджане снизилось, чему способствует соответствующая законодательная база страны, а также масштабная просветительская работа.

Она подчеркнула, что Азербайджан поддерживает все международные инициативы, связанные с гендерным равенством.

«Насилие на гендерной основе не должно восприниматься только как проблема женщин. Это - общечеловеческая пандемия, и для решения этой проблемы необходимо объединить все усилия», - сказала С.Гафарова.

Ялчин Алиев, Э.Т.