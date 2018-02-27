Сахиб Мамедов: «Товары из Азербайджана появляются в торговых сетях за рубежом»

Товары, произведенные в Азербайджане, уже начали появляться на прилавках зарубежных торговых сетей, заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, выступая на конференции «Поддержка малого предпринимательства».

По его словам, в этом большую роль, наряду с работой, проводимой предпринимателями, сыграли реализованные в Азербайджане реформы и инициатива бренда «Made in Azerbaijan».

«Начиная с конца 2015 года в республике по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева были проведены крупные реформы, направленные на поддержку предпринимательства. Был значительно облегчен процесс лицензирования, предприниматели освобождены от ряда налогов, бизнес – от проверок, создан крупный механизм поддержки и поощрения экспорта и инвестиций. Все это позволило значительно повысить конкурентоспособность экономики Азербайджана», - считает С.Мамедов.

По его словам, правительство продолжит эти реформы с целью увеличения доли малого и среднего предпринимательства в ВВП страны.

Лада Евграшина, Г.Р.