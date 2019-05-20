Сафура Алиева стала мамой в третий раз – ФОТО

В семье Фархада и Сафуры Алиевых вновь прибавление.

Летом 2013 года представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение -2010» Сафура создала семью. Выйдя замуж за бизнесмена Фархада Алиева, она ушла со сцены, в 2014 году пара стала родителями – у них родился сын Искандер, а в 2017 году в семье Сафуры и Фархада Алиевых вновь произошло пополнение – родилась дочь, которую назвали Аиша.

Сегодня 20 мая Фархад и Сафура Алиевы вновь стали родителями сына, о чем С.Алиева сообщила на своей странице в Instagram – «Наш счастливый день» пишет Сафура в комментарии к нижеприведенному ей в соцсети снимку, из которого ясно, что новорожденного малыша назвали Натигом.

Вес ребенка, который появился на свет в Стамбуле, 3040 грамм, а рост 49 сантиметров.

Отметим, что имя сыну Фархад и Сафура Алиевы дали в честь покойного дедушки – бывшего министра промышленности и энергетики Азербайджана Натига Алиева, ушедшего из жизни 9 июля 2017 года.

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В.Ф.