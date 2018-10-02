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Сафура Алиева отпраздновала первый день рождения дочери – ФОТО

Сегодня в 14:10 ~ 1 минута на чтение 993
Сафура Алиева отпраздновала первый день рождения дочери – ФОТО

Летом 2013 года представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2010» Сафура создала семью.

Выйдя замуж за бизнесмена Фархада Алиева, она ушла со сцены, в 2014 году пара стала родителями – у них родился сын Искандер, а прошлой осенью в семье Сафуры и Фархада Алиевых  вновь произошло пополнение – родилась дочь Аиша, которой 1 октября исполнился годик.

«Мы сегодня прожили еще один счастливый день в нашей жизни. День, когда нашей доченьке исполнился годик. Хотим выразить благодарность всем тем, кто поздравлял и мысленно был рядом. Мы это ценим. С Днем Рождения, наша принцесса Аиша!» - пишет С.Алиева, делясь в Instagram кадром праздничного торта.

Напомним, что ранее, 20 сентября, Сафура Алиева отметила 26-летие и представила в Instagram семейный кадр, на котором показала и подросшую дочь Аишу.

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Сафура Алиева отмечает 26-летие: «Для меня нет ничего лучше и важнее семьи!» - ФОТО

Сафура Алиева показала подросшую дочь Аишу - ФОТО

Ф, Г.

Фото: Instagram by @safuraliyeva

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