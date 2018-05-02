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Сафар Мехтиев: «В Государственном таможенном комитете будут проведены серьезные реформы»

Сегодня в 13:05 ~ 1 минута на чтение 552
Сафар Мехтиев: «В Государственном таможенном комитете будут проведены серьезные реформы»

«Новшества в торговле делают необходимыми новые реформы и в таможенных органах».

Об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

«В будущем и представители бизнеса, и сотрудники таможенных органов будут строить свою деятельность как стороны законной торговли, к незаконным действиям избраны меры пресечения. Уже состоялись первые совещания для сотрудников таможенных органов. Уже даны указания всем руководителям в этой сфере. В будущем, в первую очередь, предприниматели смогут спокойно заниматься импортно-экспортными операциями, пользоваться всеми техническими возможностями для этого. В ближайшее время будут новые предложения и новые решения по структуре».

АПА

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