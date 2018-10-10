Сабиру Рзаеву предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении С.Ф.Рзаеву персональной пенсии Президента Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики» от 11 июня 2002 года номер 715, постановляю:

1. За заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане предоставить Сабиру Фарзи оглу Рзаеву персональную пенсию Президента Азербайджанской Республики.

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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