«Сабах» рассказал об участии в проекте «Футбол для дружбы» в Мадриде - ФОТО

Футбольный клуб «Сабах» провел пресс-конференцию, посвященную участию членов своей команды в социальном проекте «Футбол для дружбы», который в этом году пройдет в Мадриде.

Как сообщает 1news.az, в пресс-конференции приняли участие глава селекционной службы академии Ильгар Исрафилов, руководитель азербайджанской группы проекта Рустам Азимов, главный тренер команды U-12 Самир Абдурахманов и молодые игроки, которые поедут в Мадрид.

На турнире в Мадриде «Сабах» представят члены команды U-12 Айхан Ализаде и Бабамирза Мехтиев. Кроме того, Азербайджан будет представлен футболисткой Фатимой Магеррамли и юным журналистом Тимуром Желтенковым.

В начале мероприятия Рустам Азимов рассказал присутствующим о проекте. «Основная задача социального проекта «Футбол для дружбы» - прививать молодому поколению здоровый образ жизни. И данный проект с помощью футбола объединяет детей со всего мира. Надеюсь, когда-нибудь и у нас пройдет финал этого проекта», - заявил Р.Азимов.

В свою очередь, Ильгар Исрафилов отметил, что для «Сабах» участие в данном проекте – большой опыт. «Сабах» – новый клуб, который уделяет большое внимание академии. Как только мы получили приглашение принять участие в проекте «Футбол для дружбы», сразу же его приняли. Этот турнир станет большим опытом для детей и для нас в целом».

Главный тренер команды U-12 Самир Абдурахманов отметил, что они сделают все возможное, чтобы достойно представить страну. «Мы будем представлять не только «Сабах», но и Азербайджан. В турнире примут участие два наших футболиста, которые в прошлом сезоне вели команду к чемпионству. С этой командой мы сначала стали чемпионами, а потом и выиграли «Кубок Измира» в Турции. Выступление в Мадриде станет для нас большим опытом».

Члены «Сабах» примут участие в футбольном турнире, который пройдет с 28 мая по 2 июня в столице Испании.

Отметим, что участники турнира также получат возможность вживую понаблюдать за финалом Лиги чемпионов УЕФА-2019, который состоится на стадионе «Vanda Metropolitano».

Отметим, что проект «Футбол для дружбы» реализуется с 2013 года. Главные цели проекта – поддержка детского и юношеского спорта, продвижение ценностей здорового и активного образа жизни, развитие у молодого поколения уважения к представителям разных национальностей и культур.

Мальчики и девочки, в том числе с инвалидностью, ежегодно принимают участие в проекте «Футбол для дружбы», продвигая девять ценностей проекта – дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

«Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более 5,5 тыс. участников и приобрела свыше 4,5 млн сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.

Подготовил Теймур Максутов