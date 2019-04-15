«Сабах» назвал имена футболистов, которые поедут в Мадрид

Футбольный клуб «Сабах» назвал имена юных футболистов, которые примут участие в седьмом сезоне социального проекта «Футбол для дружбы».

Как сообщает 1news.az, в этом году проект будет организован в Мадриде. Члены «Сабаха» примут участие в футбольном турнире, который пройдет с 28 мая по 2 июня в столице Испании.

В Мадрид отправятся члены команды U-12 Айхан Ализаде, Бабамирза Мехтиев и главный тренер Самир Абдурахманов. Кроме этого, на турнире примет участие юная футболиста Фатима Магеррамли. В Мадрид отправится и юный журналист Тимур Желтенков. Руководитель азербайджанской группы проекта «Футбол для дружбы» Рустам Азимов.

Отметим, что участники турнира также получат возможность вживую понаблюдать за финалом Лиги чемпионов УЕФА-2019, который состоится на стадионе «Vanda Metropolitano».

Отметим, что проект «Футбол для дружбы» реализуется с 2013 года. Главные цели проекта - поддержка детского и юношеского спорта, продвижение ценностей здорового и активного образа жизни, развитие у молодого поколения уважения к представителям разных национальностей и культур.

Мальчики и девочки, в том числе с инвалидностью, ежегодно принимают участие в «Футболе для дружбы», продвигая Девять ценностей проекта - дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

«Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более 5,5 тысячи участников и приобрела свыше 4,5 миллиона сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.

Подготовил Теймур Максутов