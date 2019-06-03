Саакашвили заявил, что в скором времени покинет Украину и вернется в Грузию

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили рассказал о своем намерении вернуться в Грузию в ближайшее время.

Такое заявление он сделал в интервью телеканалу ТСН, которое вышло на канале «1+1» в воскресенье, 2 июня. На вопрос «Через сколько вернетесь в Грузию?» политик ответил: «Месяц или три месяца».

Напомним, что Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В Грузии в июне 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году.

В мае 2015 года политик получил украинское гражданство, а в июле 2017-го потерял его. Экс-президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ, поводом для которого стали данные, которые политик якобы скрыл при получении украинского паспорта.

В частности, он не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны.

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской ОГА украинское гражданство. 29 мая Саакашвили прилетел в Киев.

А.А.