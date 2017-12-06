Саакашвили заявил, что готов пройти тест на полиграфе

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что правоохранители сфальсифицировали его разговор с украинским бизнесменом Сергеем Курченко, в которой они якобы договариваются о сотрудничестве, готов пройти тест на полиграфе.

Ранее Генпрокуратура Украины обнародовала аудиозапись якобы разговора Курченко и Саакашвили, в которой они договариваются о сотрудничестве.

"Они сфальсифицировали мой разговор (с Курченко — ред.). Я готов любые международные полиграф-тесты пройти", — заявил Саакашвили в ходе вече в среду.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. Политик объявлен в розыск в Украине. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, однако его соратники оказали им сопротивление.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. Саакашвили назвал ложными эти обвинения.

РИА Новости