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Саакашвили собрался в Киев и уже купил билет

Сегодня в 11:16 ~ 1 минута на чтение 290
Саакашвили собрался в Киев и уже купил билет

Экс-глава Одесской облгосадминистрации, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после выборов президента Украины ждет снятия запрета на въезд в страну, передает «Обозреватель».

Также Саакашвили заявил, что у него уже есть билет в Украину.

«У меня есть билет. Я уже обратился через своего юриста к главе СБУ Грицаку снять запрет, который Петр Порошенко незаконно ввел для меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде. Я очень хочу быть в Киеве, я очень хочу быть частью большого преобразования как обычный гражданин Украины», — заявил Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявил, что победа Зеленского на выборах даст шанс Украине побороть «коррумпированные элиты».

Напомним, что по итогам экзит-полов во втором туре выборов президента Украины побеждает Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко фактически признал свое поражение, но заявил, что останется в большой политике.

А.А.

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