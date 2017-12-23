Саакашвили рассказал о давлении на Украину с требованием его экстрадиции

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что давление на Украину с требованием его ареста и экстрадиции осуществляется через лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука.

"По моим данным, именно через Медведчука осуществляется давление на Украину с требованием моего ареста и экстрадиции", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в пятницу.

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест. Экс-президенту Грузии грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.

РИА Новости