Саакашвили придумал, как мирно сменить власть в Грузии

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что гражданство Грузии должно присваиваться всем, кто родился в Грузии и является по происхождению грузином.

Об этом Саакашвили заявил на встрече с грузинскими эмигрантами в бельгийском городе Льеж, передает 1news.az со ссылкой на «Новости- Грузия».

На конференции, где присутствовали сотни грузинских эмигрантов из разных стран мира, экс-президент презентовал план, модель страны, в которую захотят вернуться тысячи грузин, проживающих за границей.

Этот план был подготовлен движением «Вместе – домой!» — неправительственной организацией, основанной Саакашвили в январе и существующей на пожертвования эмигрантов.

По мнению Саакашвили, гражданство Грузии необходимо присвоить всем, кто родился в Грузии и является по происхождению грузином. По его словам, он допустил ошибку, когда не сделал этого в период своего президентства.

«Я осознал эту ошибку только под конец и тогда стал, как сумасшедший, раздавать паспорта грузинам везде, в Украине и в других странах», — сказал Саакашвили.

Экс-президент также считает, что избирательная система в Грузии нуждается в реформировании. Согласно его концепции, эмигранты должны получить возможность проголосовать на выборах в Грузии удаленно, посредством Интернета, поскольку посольства не справляются с регистрацией и организацией голосования.

«Избирательные комиссии и получаемые ими указания свыше остаются вне игры», — отметил экс-президент.

Принцип электронного голосования, по мнению Саакашвили, должен использоваться не только во время выборов, но и при принятии любых решений на уровне правительства Грузии — от культивации марихуаны до реформирования системы здравоохранения.

В числе других предложений Саакашвили — реформирование пенсионной системы и создание в Грузии банка, который станет самой прозрачной кредитной организацией страны и будет обслуживать как жителей Грузии, так и эмигрантов.

С.А., Э.Т.