Саакашвили после возвращения в Украину рассказал о реакции народа

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили после возвращения в Украину заявил, что украинский народ его любит, а пограничники по нему соскучились, сообщил телеканал Rustavi 2.

"Видите эмоцию народа? Видимо, меня многие любят в этой стране. Девушка-пограничник даже сказала, что по мне соскучились. Я 12 лет провел в Украине... сейчас приведу себя в порядок, посмотрю в зеркало", - заявил Саакашвили.

Как передает агентство УНН, Саакашвили встречают сотни сторонников с флагами, поют гимн Украины. Кроме того, на парковке аэропорта стоит автомобиль Toyota Land Cruiser с флагами Украины, Грузии, партийным флагом и флагом с изображением президента Украины Владимира Зеленского и самого Саакашвили. Встречающие держат в руках каравай и флажки.

РИА Новости