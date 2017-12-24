Саакашвили: Порошенко пора всерьез задуматься о его перспективах

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президенту Украины Петру Порошенко нужно «всерьез задуматься о своих ближайших перспективах». Об этом он написал в своем фейсбуке.

«Когда действующий президент самой большой страны в Европе не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня собралось на главной площади страны, а по его мнению это ему сейчас больше всего и нужно, ему пора всерьез задуматься о своих ближайших перспективах», — написал Саакашвили.

По его словам, «сегодняшний день неоспоримо доказал: страна уже активно задумалась о своих перспективах без этого президента».

Ранее Саакашвили заявил, что Порошенко «выводит на Крещатик «антимайдан» под видом «выпить кофе».

Gazeta.ru