Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения в Украину

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в среду получил у украинского консула удостоверение личности для возвращения в Украину.

«Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве Удостоверение личности на возвращение в Украину! А сейчас в аэропорт и в Киев!» - написал Саакашвили на своей странице в Фейсбуке.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого тот лишился в 2017 году при Петре Порошенко.

В феврале 2018 года Саакашвили выслали в Польшу, с тех пор он не возвращался в Украину.

А.А.