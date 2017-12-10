Саакашвили подал в суд на генпрокурора Украины

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили подал в суд на генерального прокурора Украины Юрия Луценко, сообщает NewsOne со ссылкой на адвоката политика.

«Саакашвили подал в суд на Луценко. Адвокат говорит, что генпрокурор не имел права озвучивать материалы досудебного следствия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили направились от здания СИЗО, где он содержится, к зданию генеральной прокуратуры в центре Киева.

Также лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Саакашвили был задержан по указу Порошенко.

Gazeta.ru