С юным азербайджанцем произошел казус во время исполнения «Долалай» в эфире НТВ – ВИДЕО

На телеканале НТВ продолжается международный телевизионный музыкальный проект «Ты супер!», в котором принимают участие дети из стран СНГ.

Выступая в четвертьфинале шоу «Ты супер!» с песней Полада Бюльбюльоглу «Долалай», Намик Джабраилов из города Загатала забыл слова, но, несмотря на это, не растерялся и продолжил пение, чем покорил звездную наставницу проекта Юлианну Караулову, сразу нажавшую зеленную кнопку.

Однако остальные наставники – Игорь Крутой, Виктор Дробыш и Сергей Лазарев – не проголосовали за юного азербайджанца, который покинул проект канала НТВ на этапе четвертьфинала.

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Ф.В, Г.Р.