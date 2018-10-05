С праздником, дорогие учителя! - ФОТО

Сегодня – День Учителя. День, когда мы поздравляем людей, которые становятся на какое-то время если не вторыми родителями, то друзьями нашим детям. Я уже просто «слышу» возражения – мол, «эти времена давно прошли», «сейчас нет учителей» и «так не бывает», но я буду спорить.

Потому что настоящие Учителя – есть, и это – вне времени, обстоятельств, ситуации в стране или каких-либо других обстоятельств.

Учитель – это призвание, и я уверена, каждый из нас, закончивших школу давно, до сих пор помнит хотя бы одного такого Педагога с большой буквы. Учителя, который сыграл в нашем мировоззрении определенную роль, сыграл важную роль в формировании нас как личностей. И точно так же я уверена, что и у ваших детей обязательно есть такой учитель, на урок к которому они идут с радостью, а после окончания школы еще долго навещают и даже дружат, повзрослев. Такие люди есть, и именно они называются Учителями. И именно их сегодня поздравляют с особенной искренностью и уважением.

1news.az решил сегодня, в День Учителя, вспомнить некоторых из таких педагогов, которым мы уже посвящали наши материалы в нескольких рубриках.

Директор лицея номер 246 Алмаз Байрамова

После окончания университета в Турции, затем – магистратуры в Азербайджанском педагогическом университете по специальности «Теория и история педагогики», работа учителем начальных классов в школе №5 Насиминского района целых 18 лет. За это время выиграла конкурс «Лучший учитель года», стала автором двух «Методических рекомендаций», а также активно участвовала в нескольких инновационных тренингах.

Узнав из СМИ о проведении конкурса на должность директора, решила попробовать, и у нее получилось. Так в августе 2014 года Алмаз Байрамова стала директором школы №246.

Вступив в должность, А.Байрамова сразу внесла несколько важных новшеств. Первым делом были приложены все усилия для повышения профессионализма педагогического коллектива, и те, кто не выдержал новой нагрузки – а им приходилось проходить тренинги и повышать квалификацию – ушли. А.Байрамова также добилась того, чтобы школа получила хорошее техническое оснащение, потому что для дисциплины важно вызвать у учеников интерес к учебе, а не ограничиваться запретами. В лицее есть кружки по интересам, проводятся совместные с педагогами мероприятия, экскурсии и конкурсы. Здесь также прививают любовь к чтению в специальном читательском кружке, где проводят в том числе встречи с писателями. К слову, именно тут были созданы еще два года назад профильные классы - «Малая академия» по четырем кафедрам: гуманитарных предметов, технических, естественных наук и эстетики, для чего А.Байрамова специально обращалась в Управление образования Баку.

Кроме того, школа присоединилась к проекту инклюзивного образования, и к проекту «Sağlam təhsil».

«Я получаю моральное удовлетворение, когда мои выпускники поступают в хорошие вузы или занимают места на очередных олимпиадах. В эти минуты приходит осознание того, что мы формируем личности и, соответственно, будущее азербайджанского народа. Ведь, как известно, формирование личности всегда начинается именно в школьные годы», - убеждена А.Байрамова.

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Лейли Гадживердиева – учитель химии в Классической гимназии №160, педагогический стаж – более 20 лет.

Л.Гадживердиева сама является выпускницей 160-й школы, и это – одна из причин того, что она стала преподавать именно здесь, в родной школе. И хотя педагоги БГУ в ней видели будущего научного работника, сама Л.Гадживердиева была уверена, что станет именно учителем. По ее словам, она мечтала об этом с детства. Дело в том, что Лейли ханум происходит из семьи потомственных педагогов: ее дедушка был заслуженным учителем Азербайджана, и преподавал в той же 160-й школе с первых дней ее основания и до конца жизни.

Вообще, как рассказывала Лейли ханум, в 160-й школе есть немало традиций, одна из которых – учиться династиями. «Я – представитель одной из таких династий. Мой папа – выпускник 160-й школы, мои дяди, я сама, затем мой сын обучались в этих стенах, и сейчас моя дочка получает здесь образование. И таких династий в нашей гимназии бессчетное количество. Знаете, ведь это очень хорошо, если человек хочет привести в свою школу ребенка – значит, у него остались самые добрые и теплые воспоминания о школьной жизни, учителях», - говорит Л.Гадживердиева.

И, конечно же, Л.Гадживердиева очень любит свой предмет и знает, как привить любовь к этой непростой науке – химии – своим ученикам. Думаем, немаловажным в этом является и отношение учеников к самому педагогу, а Лейли ханум дети очень любят. Потому что она понимает, что главное для учителя – выявить способности каждого ученика, помочь ребятам обрести веру в себя, особенно тем, кто считает, что им не по плечу хорошая учеба.

Учитель в понимании Лейли ханум должен обладать рядом качеств. Прежде всего, он должен любить детей, быть добрым, интеллигентным человеком, одновременно строгим и требовательным, а также отзывчивым, толерантным и справедливым, потому что дети в этом возрасте очень чутко реагируют на всякого рода несправедливости.

«И, конечно же, учитель в глазах ребят должен быть примером для подражания, учитывая, что они, общаясь с нами длительное время в стенах школы, многое перенимают от нас, впрочем, как и мы от них. Поэтому профессия учителя достаточно сложна и ответственна», - говорит Л.Гадживердиева.

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Директор школы №165 Вугар Мамедов

Вугар муаллим вступил в новую должность в прошлом году, пройдя конкурс Министерства образования. До этого он долгие годы проработал учителем истории, но потом решил попробовать себя в новой роли. В 2014 году его назначили директором 117-й школы, а в 2016 году – 165-й.

Вугар Мамедов изменил в 117-й школе почти все. Считая, что основным условие качественного образования является педагогический состав, он привлек в школу новых педагогов, завучей, психологов и даже библиотекарей! При этом все возникающие проблемы решались сообща, за круглым столом.

Он также справедливо считает, что спортивная подготовка – важная часть учебного процесса, и поэтому уделяет большое внимание развитию баскетбола и футбола. Кроме того, он организовал группы по развитию логики, клуб дебатов, видеоклуб, театральный клуб, поэтический кружок и курсы цветоводства.

Вугар Мамедов также приятно удивил желанием внедрить дистанционные методы обучения. По его мнению, благодаря Skype педагоги могут устраивать для учеников во время летних каникул прямые трансляции, предварительно проинформировав о времени проведения на странице школы. Таким образом, все желающие послушать дополнительные лекции должны будут всего лишь подключиться к интернету. Он умудрился использовать даже коридоры для проведения уроков, снабдив их «книжными уголками» и шкафами.

Словом, знакомство с этим педагогом и директором оставило у нас самые приятные впечатления.

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Рена Сулейманова – директор школы №18

Рена ханум сразу понравилась нам своим неподдельным оптимизмом и энергичностью. В школе, директором которой она стала благодаря победе в конкурсе Министерства образования, царила по-настоящему добрая и демократичная атмосфера. Первоклашки, встречая нас с директором, привычно махали ей рукой, говоря: «Привет!», а среди встретившихся старшеклассников оказался даже спикер школьного парламента.

До назначения на должность директора Рена ханум пять лет проработала завучем по воспитательной части в лицее имени Зарифы Алиевой и в гимназии, где работала с начальными классами.

Рена ханум сумела создать в школе главное: атмосферу доверия. По ее словам, в ее кабинет может зайти любой, если хочет высказать какую-то идею или, напротив, рассказать о том, что его тревожит. Во-вторых, она доверяет школьному парламенту, участники которого – ученики активно вовлечены в процесс управления школой. В школе постоянно проводятся различные мероприятия, многие из которых инициированы самими учениками. Как сказал нам тогда один из них, с приходом Рены ханум ходить в школу стало по-настоящему радостно и интересно.

«Талантливых детей очень много. Задача учителя – увидеть их, заметить и помочь им расти», - сказала нам Р.Сулейманова.

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Вспомнить в одной статьей всех наших героев сложно. Мы предлагаем вам почитать о тех, кого мы не включили в эту статью, по ссылкам ниже. И также с удовольствием выслушаем рассказы наших читателей об учителях, которые оставили след в их памяти, или о тех, кто сегодня является для их детей настоящим примером и авторитетом.

Поздравляем вас с праздником, дорогие Учителя!

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