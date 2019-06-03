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«С почином». Познер попал в «черный список» в Украине. На очереди Азербайджан?

Сегодня в 11:05 ~ 3 минуты на чтение 232
«С почином». Познер попал в «черный список» в Украине. На очереди Азербайджан?

Похоже, российский журналист и пропагандист Владимир Познер решил положить начало новой коллекции - «черных списков» стран, въезд  на территорию которых ему будет запрещен.

Украинский сайт «Миротворец» внес личные данные Познера в свою базу. На сайте «Миротворца»  указано, что ведущий Первого канала попал в «черный список» за «сознательное нарушение государственной границы Украины», так как он побывал в аннексированном Крыму.

Сам Познер, комментируя произошедшее, заявил, что это не его проблема, а Украины. По его словам, он приезжал в Ялту на один день в роли члена жюри некоего конкурса.

«Я сейчас нахожусь вне России, но это не помешало нескольким информационным агентствам разыскать меня, чтобы сообщить, что я попал в список «врагов Украины» – это опубликовано на сайте «Миротворец». Меня просили дать по этому поводу комментарий, и я решил воспользоваться своим сайтом, чтобы не повторяться.

Итак: 18 или 19 апреля (точно не помню) я летал в Ялту в качестве председателя жюри конкурса «ТЭФИ-Капитал», финал которого проводился в этом городе. Прилетел, провел заседание жюри, улетел. Все. Очевидно, это и послужило поводом для включения меня в этот список.

Комментариев у меня нет. Комментировать глупости – дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет. Вот, собственно, и все», - написал Познер на своем сайте.

Отметим, что это не первое одиозное заявление Познера за последние несколько дней. С подобными вызывающими высказываниями он выступал относительно недавно, в ходе поездки в Ереван. В интервью  Общественному телевидению Армении он сказал, что сожалеет, что во время недавнего визита в Армению не смог найти время и поехать в Нагорный Карабах.

По словам Познера, он с большой симпатией относится к Армении и армянам, считает армян очень умными, его привлекает уникальная способность армян жить и выживать в сложных условиях. Также ему нравится умение армян радоваться жизни несмотря ни на что.

«К сожалению, я не бывал в Нагорном Карабахе. С удовольствием поехал бы, но не успел. Поехал бы, чтобы выразить свою позицию, чтобы все, в том числе и господа азербайджанцы поняли, что мое сердце на этой стороне, а не той», – сказал Познер.

При этом он заявил, что его не волнует «черный список» Баку, более того, он вызывает у него лишь улыбку: «Ну, включат меня в черный список, и что с того? Думаю, что я продолжу спокойно спать по ночам».

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Остается только констатировать, что последние действия журналиста, которого многие, в том числе и здесь, в Азербайджане, уважали, считая принципиальным и непредвзятым, каковым он себя долгое время позиционировал, нанесли значительный урон его репутации.

В конечном итоге шаги Познера привели к тому, что в Украине он попал в, неофициальный, но все же в «черный список».

Аналогичный список, но уже официальный и с гораздо более далекоидущими последствиями, ждет его и в Баку, если он все же «сможет найти время» и совершить незаконный визит на оккупированные Арменией территории Азербайджана.

Ф.Багирова

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