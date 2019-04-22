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С начала года Грузия отказала во въезде 493 гражданам Азербайджана

Сегодня в 14:04 ~ 1 минута на чтение 332
С начала года Грузия отказала во въезде 493 гражданам Азербайджана

Грузия выдала около 6,4 тысячи отказов во въезде в страну за первые три месяца 2019 года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии, сообщают грузинские СМИ.

По данным МВД, чаще всего во въезде в страну отказы получали граждане Ирана (около трех тысяч), далее следуют граждане Индии (около 1,2 тысячи) и Азербайджана (493).

Кроме этого, МВД приводит статистику выдворенных из страны иностранных граждан в период с января по март.

Всего из страны за этот период были выдворены 22 иностранца, среди них по пять граждан Египта и Ирана, четверо граждан Турции и по одному гражданину Марокко, Заира, Пакистана, Непала, Ирака, Гаити, Индии и Бангладеш.

Также МВД отмечает, что за первый квартал 2019 года было зафиксировано 16 фактов незаконного пересечения границы Грузии.

А.С., Э.Т.

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