С молчаливого согласия… Карабахские сепаратисты заявляют о планах по захвату новых территорий Азербайджана

Воистину, армянская наглость не знает предела.

Ведь предупреждал Азербайджан, что отсутствие должной реакции мирового сообщества на армянские фальсификации и наглую позицию на переговорах по Карабаху поощрит Ереван на еще более немыслимые авантюры и значительно повысит его хищнические аппетиты. Вот и дождались. Правда, приводимое нами ниже утверждение было высказано не официальным лицом Армении, а всего лишь так называемым «министром иностранных дел» самопровозглашенного режима Нагорного Карабаха Масисом Маиляном.

Но все же, как мы считаем, оно заслуживает внимания, поскольку никто не может гарантировать, что произнесенное сегодня Маиляном не станет завтра официальной позицией Еревана, ведь, как говорится, аппетит приходит во время еды.

Так вот, из утверждений этой армянской марионетки можно сделать вывод, что армянская сторона, даже в случае решения карабахского конфликта в желаемом для нее варианте, не собирается возвращать Азербайджану оккупированные ею 7 прилегающих к Нагорному Карабаху азербайджанских районов.

Более того, по словам Маиляна, Азербайджан, оказывается, еще и «удерживает под своей оккупацией определенную часть Арцаха».

Сказано это было в интервью иранскому политическому аналитику Салару Сейфолдину. На замечание последнего о том, что в результате решения конфликта у т.н. «НКР» в любом случае не может быть «границы» с Ираном, поскольку Нагорный Карабах никогда не граничил с Исламской Республикой, Маилян ответил, что нынешние «границы» (включающие 7 оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха) непризнанного образования не выходят за пределы «исторического Арцаха», наоборот, около 15% территории этой «республики»… «оккупировано Азербайджаном».

«Все подконтрольные Арцаху территории закреплены в конституции, и везде действует одна юрисдикция», - сказал Маилян.

И это притом, что руководство Армении всегда заявляло, что не оспаривает принадлежность Азербайджану 7 районов вокруг Нагорного Карабаха, которые она держит под оккупацией в качестве буферной зоны с целью обеспечения безопасности сепаратистского образования.

Примечательно, что данное интервью было растиражировано армянскими информационными ресурсами в период активизации усилий по урегулированию затянувшегося конфликта, аккурат накануне очередного раунда переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении в Вене на полях заседания министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ. Конечно, подобным интервью от самозванца вряд ли можно напрямую навредить переговорному процессу, но косвенно, путем создания некоего негативного фона – в этом наши неблагополучные соседи мастаки.

В своих фантазиях карабахский «министр» углубился настолько, что ненароком выдал, будто у сопредседателей Минской группы ОБСЕ имеется консенсус по вопросу сохранения статус-кво. Вот так Масис Маилян наглядно исказил позицию как самих посредников, так и глав МИД и президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, не раз заявлявших о неприемлемости статус-кво в карабахском конфликте и важности его скорейшего изменения.

В целом на фоне интенсифицировавшихся переговоров по карабахской тематике нетрудно заметить некую панику, в которой пребывает армянская сторона. Ее так и бросает из крайности в крайность в лихорадочных попытках остановить или хотя бы притормозить начавшееся движение.

Здесь и поездка Сержа Саргсяна в сопровождении армянских военачальников в Карабах, и его встречи с военными, и проведение совместных крупномасштабных учений на оккупированных азербайджанских землях, которые, по замыслу армянского руководства, должны отвратить Азербайджан от идеи силового освобождения этих земель.

И заявление Маиляна тоже вполне вписывается в этот ряд. В своем бессилии добиться признания независимости самопровозглашенной республики хотя бы одной страной мира политическое руководство Армении прибегает к своему любимому занятию – выдаче желаемого за действительное. Вот и Маилян рассчитывает на открытие Ираном «границы с НКР». «Процесс признания Карабаха начался. Сейчас он проходит на уровне отдельных административных единиц зарубежных государств — штатов, районов и городов», - сказал «министр», указав для убедительности на присутствие в эти дни в Карабахе делегации депутатов перенаселенного армянами американского штата Калифорния, признавшего независимость самопровозглашенного, никем не признанного образования.

Еще дальше пошли армянские СМИ, в своем безумном бреду расценившие сам факт публикации интервью Маиляна в иранских медиа как «признание Ираном субъектности Арцаха».

Однако всем хорошо известна позиция официального Тегерана по карабахской проблеме, не раз озвученная на самых различных уровнях вплоть до уровня главы государства о том, что Иран однозначно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ.

В подтверждение этого глава пресс-службы посольства Ирана в Азербайджане Мухаммед Рза Наджафи заявил 1news.az: «Мы не признаем сепаратистский режим Нагорного Карабаха. Мы всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана и мирный процесс по решению карабахского конфликта. А сепаратистский режим на азербайджанских территориях не признается ни одной страной мира, включая Россию и саму Армению».

Он отметил, что информирован о вышеуказанном интервью Маиляна, подчеркнув, что не приветствуют это, назвав появление такого интервью негативным явлением. «Мы это осуждаем. Интервью нас тоже очень огорчило. Да и кто такой этот Маилян? Мы его не знаем», - подчеркнул Наджафи.

Показательным в плане отношения к карабахскому конфликту в этой связи можно назвать и интервью бывшего посла Ирана в Азербайджане Афшара Сулеймани интернет-изданию Iran Front Page. Отметив оккупацию Арменией 20% территории Азербайджана, А.Сулеймани заявил: «Иранский дипломатический аппарат должен приложить все усилия, чтобы призвать Армению вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджанской Республики в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, и сыграть эффективную роль в урегулировании карабахской проблемы».

Он отметил, что поскольку Армения не имеет территориальных и политических отношений с Азербайджаном и Турцией, а имеет открытые границы только с Ираном и Грузией, Ереван уделяет особое внимание отношениям с Исламской Республикой, которая удовлетворяет значительную часть потребностей Армении в природном газе и продуктах питания, а также промышленных и нефтехимических продуктах.

В то же время экс-посол отметил обеспокоенность его страны в связи с деятельностью в Армении атомной электростанции в городе Мецамор, а также сбросами токсичных отходов с армянских промышленных предприятий в приграничную реку Араз. По его словам, обеспокоенность по этим вопросам была доведена до армянской стороны в ходе недавнего визита в Ереван главы МИД Ирана Мухаммеда Джавада Зарифа.

«Учитывая, что Мецаморская атомная электростанция в Армении опасна, и отходы алюминиевых и медных заводов в стране сбрасываются в реку Араз, министр иностранных дел Ирана должен был провести встречи с армянскими официальными лицами по вопросу закрытия атомного объекта Мецамор, как того требует ЕС. Кроме того, Зариф должен был поговорить с властями Армении о предотвращении попадания отходов в реку Араз, что создает экологические проблемы и ставит под угрозу жизни людей, живущих вдоль реки», - подчеркнул А.Сулеймани.

Комментируя высказывание действующего посла Ирана в Армении о том, что уровень отношений между этими странами неудовлетворителен, А.Сулеймани констатировал, что Армения находится под сильным российским влиянием.

«На Армению в основном влияет Россия, русские создали военную базу в Гюмри в Армении, и энергетика страны находится под влиянием Москвы. Вот почему россияне не разрешили связать Иран газопроводом с Грузией через Армению. Более того, границы Армении с соседями контролируются российскими войсками. Таким образом, внешние связи Армении связаны с ее связями с Россией. В результате Иран должен провести необходимые консультации с Россией для регионального сотрудничества на Кавказе и двусторонних отношений со странами», - сказал бывший посол.

В то же время А.Сулеймани рассказал, чем интересна Армения для Ирана: «Поскольку в США и Франции существует армянское лобби, министр иностранных дел Ирана должен был обсудить в Ереване, как по максимуму использовать это лобби в соответствии с национальными интересами Ирана».

Между тем, азербайджанский политолог, профессор Западного университета Фикрет Садыхов заявил 1news.az, что за провокациями Еревана, такими как проведение на оккупированных территориях Азербайджана крупномасштабных учений в канун переговоров по карабахскому урегулированию, стоит стремление торпедировать переговорный процесс, не дать ему сдвинуться с мертвой точки.

«То, что Армения на протяжении всех этих лет совершает подобные провокационные действия – это не секрет. И то, что она даже проводит военные учения, используя старую, допотопную технику, на оккупированных азербайджанских территориях – это, конечно же, попытка продемонстрировать свою решительную позицию по отстаиванию интересов в регионе и во взаимоотношениях с Азербайджаном. Но, по сути, мы на это отреагировали. Мы поставили об этом в известность мировую общественность, то есть адекватно на это ответили. Но весь вопрос в том, что, к сожалению, на протяжении этих же лет наблюдается индифферентное отношение ведущих государств, в частности, стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, к действиям, поступкам и провокационным акциям Армении, что, конечно, позволяет последней продолжать подобные провокации на оккупированных азербайджанских территориях. В любом случае, мы никогда не отказывались от силового решения этой проблемы. Мы в прошлом году продемонстрировали, что в состоянии начать процесс освобождения наших земель. Но никогда и от дипломатического фактора не отказывались, не становились в позу, и в этом наше преимущество», - сказал Ф.Садыхов. Он отметил, что Азербайджан занимает активную позицию и в силовом формате, и в то же время, понимая важность переговорного процесса, не отказывается от него.

«В подтверждение этого можно указать на последнюю встречу министров иностранных дел в Вене. Понятно, что это неспециально организованная встреча двух министров, она была проведена в преддверии заседания глав МИД ОБСЕ. Но в целом эта встреча демонстрирует наши цивильные и разумные подходы к решению этой проблемы и показывает на мировых площадках твердую принципиальную позицию, от которой Азербайджан отказываться не собирается», - подчеркнул политолог.

При этом он отметил, что Армения всеми своими действиями пытается помешать переговорному процессу, сделать все, чтобы блокировать его и спровоцировать Азербайджан на ответные действия, дабы вновь обвинить Баку в несговорчивости, агрессии и нежелании решать проблему мирным путем.

«Эта тактика уже достаточно устарела, но, тем не менее, она применяется Ереваном уже много лет - или в канун каких-то переговоров сорвать их провокационными действиями, или организовать военные учения на оккупированных территориях, или, допустим, устроить обстрел мирного населения в прифронтовых селах Азербайджана. Такая провокационная активность – это составная часть всей дипломатической и политической машины нынешнего Еревана. Они делают все возможное, потому что понимают, что, в принципе, правовой и политический факторы находятся на стороне Азербайджана. Есть нормы международного права, есть резолюции Совета Безопасности ООН, есть признание главами государств территориальной целостности нашей страны, в конце концов, есть даже Брюссельский саммит Восточного партнерства, где была принята декларация, подтверждающая поддержку территориальной целостности, в том числе и Азербайджана. Понятно, что все это раздражает армянскую сторону, и в ответ мы видим подобные действия, открытую провокацию, нежелание договариваться и идти на компромисс, в конечном итоге, конечно же, этому способствует и отдаленная индифферентная позиция посредников», - резюмировал Ф.Садыхов.

1news.az