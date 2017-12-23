Съезд партии «Гражданская инициатива» выдвинет Собчак на выборы президента

Предвыборный съезд "Гражданской инициативы" в субботу выдвинет кандидатом на выборы президента России известную телеведущую, общественного деятеля Ксению Собчак.

Председатель "Гражданской инициативы" Андрей Нечаев ранее сообщил РИА Новости, что политсовет партии единогласно поддержал выдвижение Собчак на выборы президента РФ в 2018 году от политической силы и назначил предвыборный съезд на 23 декабря.

В свою очередь Собчак в ходе открытия штаба в Екатеринбурге заявила, что ее кампания "рассчитана на людей, которым не нравится жить в бедности в богатейшей стране", отметив, что для нее действительно важны темы, касающиеся женщин.

Находясь на встрече с волонтерами в Нижнем Новгороде, Собчак заявила, что считает, что на грядущих выборах выиграет Владимир Путин, но все равно намерена принять участие в кампании.

При этом официальный представитель Собчак Ксения Чудинова ранее сообщила РИА Новости, что Собчак готова снять свою кандидатуру ради Алексея Навального в случае его регистрации.

Ранее о планах баллотироваться на пост президента в 2018 году сообщил также оппозиционер Алексей Навальный. Глава ЦИК России Элла Памфилова неоднократно заявляла, что Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году и сможет подумать об участии в президентской кампании лишь после 2028 года.

Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех". Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

РИА Новости