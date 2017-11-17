С Днем Республики, Азербайджан!

«Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can,

Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!»

Надежда и уверенность Мамеда Эмина Расулзаде в том, что наступит день, и родной Азербайджан снова станет свободным и независимым, воплотились спустя почти век после падения АДР. Сегодня Азербайджан отмечает День Республики.

Провозглашение 101 год назад Азербайджанской Демократической Республики стало одной из самых знаменательных дат в нашей истории. И хотя первая в мусульманском мире демократия просуществовала всего 23 месяца, она сумела за это время заложить твердый фундамент будущей независимости Азербайджана:

- принять атрибуты Азербайджанской государственности,

- учредить Азербайджанское гражданство,

- создать Азербайджанскую национальную армию,

- сформировать Азербайджанский парламент,

- объявить Азербайджанский язык государственным,

- предоставить всем гражданам Азербайджана равные права - независимо от пола, национальной, политической и религиозной принадлежности

- установить государственные границы Азербайджана,

- создать первый Азербайджанский университет

- собрать первый Азербайджанский пограничный отряд.

Все это – только малая часть больших дел, которые за свою короткую, но славную историю, стремясь создать сильное государство свободолюбивого и прогрессивного народа, успела осуществить Азербайджанская Демократическая Республика. Сделать большего ей, к сожалению, не удалось - молодое, только встающее на ноги государство, вынужденное всеми силами противостоять алчным и агрессивным захватчикам, протягивающим свои щупальца к его главному богатству – бакинской нефти – подкосилось под напором большевистской оккупации.

В апреле 1920 года Республика пала.

На фото: Вступление передовых частей 11-й Красной Армии в Баку, апрель 1920.

Утрата Азербайджаном с таким трудом завоеванной независимости стала большой трагедией для нашего народа. Но, храня в сердце и памяти саму идею независимости, восстановил ее, спустя 70 лет подняв опущенный в 1920 году флаг.

Великий лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев поднял трехцветный флаг АДР на сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики. Это историческое событие заложило начало нового этапа в истории Азербайджана - восстановления государственной независимости.

К сожалению, первые годы независимости вошли в историю как трагические, тяжелые для страны годы. С одной стороны, агрессия Армении, с другой – негативные события во внутреннеполитической жизни поставили независимость Азербайджана под угрозу. По существу, в 1991-1993 годах она носила формальный характер - в стране царили хаос, анархия, произвол. Азербайджанские территории оказались под армянской оккупацией, исконные жители этих земель, а также азербайджанцы, проживающие в Армении, стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Азербайджанский народ, помня, что сделал для развития советского Азербайджана его руководитель - Гейдар Алиев, хорошо зная его патриотизм, смелость, еще раз доказал свою мудрость, пригласив своего лидера к власти. В тех сложных условиях Гейдару Алиеву удалось вывести Азербайджан из тяжелой ситуации на путь развития. Таким образом, 1993 год стал поворотной точкой в истории Азербайджана – с того времени и по сей день Азербайджан независим в истинном смысле этого слова.

Были заложены основы государственности, приняты Конституция независимого государства, национальная идеология азербайджанства. Стали проводиться политические реформы, были приняты важные постановления, законы, связанные с демократическим развитием. В области экономики начала проводиться политика либерализации, и переход к рыночной экономике произошел именно по инициативе Гейдара Алиева.

Был положен конец международной изоляции, Азербайджану удалось наладить конструктивные отношения с ведущими странами мира. Нормализовались отношения с соседними государствами. Серьезные экономические реформы привели к притоку в Азербайджан крупных иностранных инвестиций. Был подписан исторический «Контракт века» - главный фактор, обусловивший экономическую независимость страны. Были предприняты серьезные шаги по наращиванию военного могущества Азербайджана – как следствие, в настоящее время наша Национальная армия входит в число сильных армий в мире.

Сегодня политику Общенационального лидера успешно продолжает Президент Ильхам Алиев, уверенно ведя Азербайджан по пути развития и прогресса. И этот путь тверд и незыблем. Сегодня Азербайджан – одна из немногих стран, проводящая независимую политику. И, поскольку она построена исключительно на интересах азербайджанского народа, он эту политику поддерживает и защищает.

Об этом говорил и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 27 мая с речью на официальном приеме по случаю Дня Республики: «Перед нами стоит много задач. Важнейшая состоит в том, что Азербайджан должен проводить свою независимую политику. Наш народ может развиваться только в условиях независимости. Мы веками были лишены независимости и не могли сделать свой выбор. Сегодня мы счастливы, что живем как независимая страна, как свободный народ, наша судьба в наших собственных руках. Защита и укрепление независимости являются одними из важнейших вопросов. Созданная в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала всего 23 месяца. Независимая Азербайджанская Республика является преемницей Азербайджанской Демократической Республики, и мы обеспечили, претворили в жизнь ее намерения. Уверен, что наше развитие на пути независимости будет устойчивым и успешным, а государственная независимость Азербайджана – вечной!»

С Днем Республики, Азербайджан!

Ф.Багирова