С чем связано нашествие бабочек в Баку? - ФОТО

«Баку заполонили бабочки!», «Нашествие бабочек – почему и чем это нам грозит?» и другие вопросы заполнили сегодня азербайджанские соцсети.

Комментарии под этими статусами с фото- и даже видеодоказательствами «беснующихся стай ярких бабочек» самые разные: кто-то достаточно изящно и остроумно шутит, другие просто радуются красоте, заполнившей город, третьи серьезно обеспокоены и даже видят в этом какой-то зловещий знак.

Действительно, Баку заполонили бабочки. Причем, их видят не только в парках и на клумбах цветов, они буквально повсюду: во дворах, на оживленных дорогах, в центре и на окраинах города.

Это бабочки, окрашенные в разные оттенки оранжевого цвета: от сероватого до ярко-кирпичного.

Однако на самом деле ничего страшного или противоестественного не происходит. Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, бабочки, заполонившие город, называются Vanessa Cardui, их часто называют репейницами, крапивницами или даже чертополоховками.

По информации младшего научного сотрудника лаборатории «Наземных беспозвоночных» Института зоологии Национальной Академии наук Азербайджана Нигяр Юсифовой, бабочки этого вида ежегодно мигрируют из Северной Африки в Центральную Европу, пролетая, в том числе, через страны нашего региона.

Эти бабочки могут мигрировать на расстояние около пяти тысяч километров, и Азербайджан находится просто вблизи маршрута их миграции.

Отметим, что в настоящее время аналогичное нашествие бабочек наблюдается на Кипре, в Израиле и Турции, а также в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и даже в России (в Астрахани). К слову, президент Туркменистана все же потребовал принять срочные меры «по профилактике нарушений общепринятых экологических норм», то есть, призвал их все же истребить. Но им повезло: к тому времени бабочки уже перелетели в соседний Узбекистан.

И вот теперь они у нас, в Азербайджане. Идеальным условием для этих мигрирующих бабочек стали теплые майские дни и обилие растений-сорняков. При этом, как утверждают энтомологи, бабочки-репейницы и их гусеницы не опасны для сельхозкультур. Данные бабочки питаются нектаром, а их гусеницы предпочитают не значимые для сельского хозяйства виды растений. Обычно такие бабочки обитают на лугах, полях или в степи. Их привлекают не только запахи, но и яркий свет и огни, поэтому их так много в городе даже вечером.

Такие бабочки распространены везде, кроме Южной Америки. И, кстати, тем, кто суеверен и видит в «нашествии бабочек» что-то пугающее, спешим сообщить: большинство суеверий и примет, связанных с бабочками, позитивное. Одна бабочка – это вестник хороших новостей, а теперь представьте, сколько их будет, если в городе появилась целая стая!

Ну, а тем, кто не верит в приметы, советуем тоже еще раз прочитать все доводы ученых, успокоиться и просто наслаждаться красотой этих прекрасных насекомых. Тем более, что они у нас, как говорится, «проездом», а вернее, «пролетом».

Натали Александрова