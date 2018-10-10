1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

С бакинскими женщинами приватно поговорят о сексе – ФОТО

Сегодня в 10:20 ~ 1 минута на чтение 1031
С бакинскими женщинами приватно поговорят о сексе – ФОТО

В эту субботу, 13 октября, Active Moms Club проведет для женщин встречу с израильским сексологом Катериной Кацман.

Как сообщили 1news.az в клубе, тема встречи является очень актуальной.

«Секс — одна из прекрасных форм общения мужчины и женщины. Через секс можно сказать то, что порой сложно выразить словами: нежность, страсть, желание, любовь, признательность, доверие, радость и многое другое. Каждое ваше действие — это олицетворение вас и вашего отношения к партнёру.

Данный практический семинар — это встреча на волнующие, деликатные темы в сфере сексуальной жизни женщины, где будет получена информация о том:

  • Как раскрыть свою сексуальность.
  • Как правильно обсуждать тему секса с партнёром.
  • Как влияет материнство на сексуальную жизнь женщины.
  • Как поддерживать половое здоровье своё и своего партнёра», - отметили в Active Moms Club.

Предварительная регистрация обязательна. Номер для справок: (050) 365-45-71.

Тимур Рзаев

Telegram WhatsApp

1 031

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net