С бакинскими женщинами приватно поговорят о сексе – ФОТО

В эту субботу, 13 октября, Active Moms Club проведет для женщин встречу с израильским сексологом Катериной Кацман.

Как сообщили 1news.az в клубе, тема встречи является очень актуальной.

«Секс — одна из прекрасных форм общения мужчины и женщины. Через секс можно сказать то, что порой сложно выразить словами: нежность, страсть, желание, любовь, признательность, доверие, радость и многое другое. Каждое ваше действие — это олицетворение вас и вашего отношения к партнёру.

Данный практический семинар — это встреча на волнующие, деликатные темы в сфере сексуальной жизни женщины, где будет получена информация о том:

Как раскрыть свою сексуальность.

Как правильно обсуждать тему секса с партнёром.

Как влияет материнство на сексуальную жизнь женщины.

Как поддерживать половое здоровье своё и своего партнёра», - отметили в Active Moms Club.

Предварительная регистрация обязательна. Номер для справок: (050) 365-45-71.

Тимур Рзаев