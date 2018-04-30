С 1 мая в Баку будут изменены 17 автобусных маршрутов

В связи с завершением соревнований Гран-при Азербайджана «Формула-1», а также в целях восстановления бесперебойной работы общественного транспорта со вторника, 1 мая, будет изменена схема движения 17 маршрутных автобусов.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, будет изменена на прежнюю схема движения городских маршрутов №№1, H1 (экспресс в аэропорт), 2, 4, 5, 6, 8, 14, 18, 31, 37, 46, 61, 65, 77, 88 и 124.

Также будет восстановлена работа маршрута №125.

Напомним, что пути следования 17 автобусных маршрутов были изменены 23 апреля в связи с проведением соревнований Гран-при Азербайджана «Формула-1».

Тимур Рзаев, Э.Т.