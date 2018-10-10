Ряду работников железнодорожного транспорта Азербайджана присвоены почетные звания

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий работникам железнодорожного транспорта Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане присвоить почетные звания Азербайджанской Республики следующим лицам:

«Заслуженный инженер»

Рзаеву Ризвану Ильяс оглу

Таирову Талабани Мухаммед оглу

«Заслуженный врач»

Шукюрову Адылю Авез оглу».

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