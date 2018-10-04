Ряду работников образования предоставлено почетное звание

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении работникам образования страны почетного звания «Заслуженный учитель»

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За заслуги в развитии образования в Азербайджане присвоить почетное звание «Заслуженный учитель» следующим работникам образования:

Абасову Мешади Абас оглу

Абдиеву Джафару Яхья оглу

Абдуллаевой Сакине Али гызы

Агаевой Ольге Михайловне

Ахундову Натигу Лютфиг оглу

Аллахвердиеву Эльчину Гамид оглу

Аллахвердиевой Эльмире Зарбали гызы

Бабаеву Абасату Надир оглу

Багирову Арифу Рашид оглу

Багирову Гусейнали Мамедали оглу

Бахшиевой Нушабе Мамед Таги гызы

Балакишиеву Кямалу Бабакиши оглу

Безрашвард Нигяр Энвер гызы

Баширову Галибу Закир оглу

Джавадову Джамилю Исмаил оглу

Джавадовой Наргиз Байрам гызы

Джафаровой Лалазар Кязым гызы

Ахмедовой Зарханым Юсиф гызы

Алиевой Таране Ахмедага гызы

Асадовой Гюльчехре Габибулла гызы

Аскеровой Егяне Нуреддин гызы

Гезаловой Кямиле Кямал гызы

Гаджибалаевой Шахле Баба гызы

Гаджиевой Пакизе Аскер гызы

Гаджиевой Сюлхийе Альяр гызы

Гаджиевой Зергелем Джумшуд гызы

Гамзаеву Фиридуну Алескер оглу

Гасанову Ильхаму Муса оглу

Гасановой Медине Аллахверди гызы

Гусейнли Шарафат Гусейн гызы

Гусейновой Фариде Агабаба гызы

Гусейновой Улькер Гамза гызы

Хасмамедовой Тахире Орудж гызы

Халиловой Афет Муршуд гызы

Ибрагимовой Ираде Гаджи гызы

Ибрагимовой Севиль Фаррух гызы

Исмайловой Надежде Астан гызы

Керимовой Рене Танырверди гызы

Гараевой Фатме Гейдар гызы

Гулиевой Тахире Рамиз гызы

Мехтиевой Хураман Мехиеддин гызы

Меджидовой Фатме Мухаммед гызы

Мададовой Илтифат Ибад гызы

Мамедову Аллахверди Насиб оглу

Мамедовой Амалье Мирзабала гызы

Мамедовой Гюлюш Балагеде гызы

Мамедовой Хейран Самед гызы

Мамедовой Нахиде Гараджа гызы

Мамедовой Рухсаре Чираг гызы

Мамедовой Тамелле Джавид гызы

Мамедъяровой Зарифе Орхан гызы

Миризаде Гюльшен Мамед гызы

Мусаевой Зиньят Аскер гызы

Мустафаеву Энверу Мустафа оглу

Мустафаевой Рахиле Аскерхан гызы

Мустафаевой Ягут Омар гызы

Намазовой Севде Фазиль гызы

Набиеву Фикрету Наби оглу

Нематовой Басди Мухаммед гызы

Рагимову Салману Мамед оглу

Султановой Ильхаме Гарибага гызы

Шабановой Периханым Ганифа гызы

Велиевой Гюлляр Халид гызы

Евтушенко Ольге Александровне».

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