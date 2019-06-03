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Ряду лиц присвоено почетное звание «Заслуженный инженер»

Сегодня в 22:59 ~ 1 минута на чтение 111
Ряду лиц присвоено почетное звание «Заслуженный инженер»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении лицам, отличившимся в области предпринимательской деятельности и работы с предпринимателями в Азербайджанской Республике, почетного звания «Заслуженный инженер».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За вклад в экономическое развитие Азербайджанской Республики и плодотворную деятельность в осуществлении государственной политики, связанной с расширением предпринимательства, присвоить почетное звание «Заслуженный инженер» следующим лицам:

Баширову Эльхану Идаят оглу

Мамедову Исмаилу Имран оглу».

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