Ряд СМИ неверно истолковал поправки в законопроект «О Вооруженных силах Азербайджанской Республики»

Ряд СМИ распространил информацию о том, что обеспечение политической стабильности, общественного порядка и безопасности в стране поручается Вооруженным силам.

Указывалось, что поправки оговорены в 4-й статье (Основные обязанности Вооруженных сил) законопроекта «О Вооруженных силах Азербайджанской Республики», который будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 15 декабря.

Кроме того, отмечалось, что в соответствии с изменениями национальные Вооруженные силы будут принимать участие в обеспечении политической стабильности, конституционного строя, общественного порядка и безопасности в стране.

Однако, как сообщает 1news.az, поправки в законопроект были неверно истолкованы.

В первую очередь, надо отметить, что принятый в 1991 году и действующий ныне закон «О Вооруженных силах Азербайджанской Республики» определял правовые основы не Вооруженных сил в целом, а лишь их составной части - азербайджанской армии.

В соответствии с поправками, внесенными в Конституцию Азербайджана в 2016 году, было уточнено понятие Вооруженных сил, которое стало подразумевать не только армию, но и подразделения других силовых ведомств республики - МВД, МЧС и погранвойск.

После внесения поправок в Конституцию возникла необходимость в правовом определении регулирования деятельности Вооруженных сил и подготовке нового законопроекта о Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

Новый законопроект регулирует вопросы назначения, управления и военного строительства Вооруженных сил АР, а также определяет основные цели и правовые основы.

Впервые в документе дается понятие Вооруженных сил – армии и других вооруженных формирований.

В проекте указывается, что деятельность азербайджанской армии организует Министерство обороны, под «другими вооруженными формированиями» подразумеваются органы спецслужб, обеспечивающие безопасность и национальные интересы страны, ведущие борьбу с терроризмом, внутренние войска, обеспечивающие охрану общественного порядка и общественной безопасности, органы пограничной охраны, обеспечивающие охрану государственной границы, военные подразделения, организующие гражданскую безопасность, другие структуры, обеспечивающие безопасность объектов государственной охраны и охраняемых объектов.

А.А.