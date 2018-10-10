Ряд работников железнодорожного транспорта Азербайджана награжден орденами и медалями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников железнодорожного транспорта страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За плодотворную деятельность в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане наградить следующих лиц:

орденом «Эмек» 3-й степени

Сулейманова Алирзу Мамед оглу

Гусейнова Игбала Али оглу

медалью «Терегги»

Аббасова Рашада Ильгар оглу

Алиева Эмиля Алигейдар оглу

Алиева Ильгара Хейрулла оглу

Алиева Мирагу Аллахверди оглу

Алиева Вагифа Гусейн оглу

Алиева Зохраба Годжа оглу

Ализаде Али Тофиг оглу

Ализаде Мехмана Векил оглу

Гаджиева Гамеддина Аббасгулу оглу

Гусейнова Аббаса Исмет оглу

Искендерова Агаяра Нариман оглу

Гасымова Акифа Мустафа оглу

Мамедова Халида Абиль оглу

Мустафаева Ильгара Абдулмеджид оглу

Нуриева Кямрана Нариман оглу

Рустамова Чингиза Худаверди оглу

Рзаева Амиля Алирза оглу

Ширмамедова Ядигяра Мубариз оглу

Талыбова Шамсаддина Исмаил оглу».

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