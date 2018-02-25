Рустам Оруджев, победил армянина, но уступил японцу

Команда Азербайджана по дзюдо открыла счет медалям на турнире «Большого шлема» в Дюссельдорфе.

Как передает 1news.az, Рустам Оруджев (73 кг) завоевал серебро, повторив финал турнира двухгодичной давности. В обоих случаях, как и на Олимпиаде, он уступил японцу Шохеи Оно.

Рустам Оруджев в первых схватках досрочно выиграл у австралийца Джейка Бенстада и Бехрузи Ходжазода. В четвертьфинале наш дзюдоист провел непростой поединок с армянином Фердинандом Карапетяном: соперник первым открыл счет, но Рустам смог ответить той же оценкой «вадза-ари». В дополнительное время Карапетян получил третье предупреждение и Оруджев завоевал пропуск в полуфинал. На этой стадии он встретился с хозяином татами Игорем Вадтке, выиграв его в «golden score» за счет «вадза-ари».

В финале Рустам вышел на татами против олимпийского чемпиона Шохеи Оно, который на ранней стадии выбил из борьбы Хидаята Гейдарова за счет оценки «вадза-ари». Схватка сложилась в пользу японца, который выиграл иппоном, тогда как Оруджев примерил серебро.

Фаган Гулузаде (81 кг) в стартовом поединке уступил поляку Дамиану Шварновецки. В основное время счет не был открыт, а в дополнительное соперник заработал оценку «вадза-ари».

М.А.