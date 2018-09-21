Русский драматический театр представляет «Шоу трансформеров» - ФОТО – ВИДЕО

18 ноября на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна пройдет одно из самых популярных представлений «Шоу трансформеров».

«Шоу трансформеров» — это уникальное и неповторимое шоу с роботами для детей и взрослых. Новые костюмы, поражающие размером, детализацией и идентичностью с оригиналом, опытные артисты, проработанная талантливыми сценаристами авторская программа и зрелищные интерактивные элементы шоу не оставят равнодушными как детей, так и их родителей.

Представление повествует о войне автоботов и десептиконов — разумных инопланетных роботов, предметом их раздора становится могущественный артефакт Великая Искра, которая при неправильном использовании может принести в Галактику колоссальные разрушения.

Автоботы прилетают на Землю, чтобы защитить Искру от десептиконов, которые хотят использовать её в своих корыстных целях. Слабые, но смелые люди и персонажи из известных сказок приходят на помощь автоботам, чтобы положить конец этой войне и начать новую эпоху мира и процветания.

Начало представлений - в 12.00 и 15.00. Цена билетов - от 10 до 28 AZN. Билеты можно приобрести в кассах города и на сайте www.iticket.az

Ф.В., Э.Т.