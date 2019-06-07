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Русская драма закроет весенне-летний сезон громкой премьерой «L.O.L - 2» - ВИДЕО

Сегодня в 17:12 ~ 2 минуты на чтение 64
Русская драма закроет весенне-летний сезон громкой премьерой «L.O.L - 2» - ВИДЕО

Для тех, кто хотел попасть, но не попал на шоу, покорившее сердца сотен тысяч зрителей, есть уникальный шанс попасть на него 30 июня, так как 30 июня шоу закроет весенне-летний сезон 2019 года абсолютно новой громкой премьерой «L.O.L - 2». 

Спешите увидеть.

По многочисленным просьбам, на сцене Русского драматического театра 30 июня вас ожидает самое яркое и феерическое представление эпатажных кукол L.O.L – 2, так сильно полюбившихся детям.

Фантастическая история, стирающая грани между вымыслом и реальностью, готова вновь удивить своего юного зрителя. Креативная команда организаторов, зарекомендовавших себя исключительно качественными шоу, приглашает вас открыть дорогу в мир зазеркального фэнтези! Вас ждет история, полная неожиданностей, загадок и хитроумных сюжетных поворотов. 

Эксклюзивные детализированные костюмы и декорации, созданные специально для этого грандиозного представления, множество сюрпризов подготовили для вас организаторы весеннего шоу L.O.L – 2, интерактивный характер которого вовлекает в действие всех маленьких зрителей.

Актерская игра, динамика спектакля, театральные эффекты, авторская сюжетная постановка, потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев, множество песен и игры всем залом – все это приковывает к себе внимание и не отпускает зрителя в течение всего представления.

Это грандиозное музыкальное шоу, в котором все дети будут увлеченно участвовать в действии, а родители забудут, что они уже взрослые. 

Какими именно будут приключения и что произойдет с героями, вы узнаете, посетив новый музыкальный шоу-спектакль «L.O.L - 2».

Начало в 12.00.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города и на сайте iTicket.Az.

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